«Гамба Осака» отстранила от тренировок бразильского нападающего. Он попал в ДТП, будучи пьяным

Японский клуб «Гамба Осака» бессрочно отстранил от тренировок и матчей нападающего Адемилсона, сообщает сайт клуба.

26-летний бразилец стал участником ДТП. Сообщается, что он сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии.

Клуб проинформировал, что дисквалификация Адемилсона будет действовать, пока не закончится разбирательство.

В этом сезоне Адемилсон был лучшим бомбардиром команды.