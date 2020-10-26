«Гамба Осака» отстранила от тренировок бразильского нападающего. Он попал в ДТП, будучи пьяным
13:01
Японский клуб «Гамба Осака» бессрочно отстранил от тренировок и матчей нападающего Адемилсона, сообщает сайт клуба.
26-летний бразилец стал участником ДТП. Сообщается, что он сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии.
Клуб проинформировал, что дисквалификация Адемилсона будет действовать, пока не закончится разбирательство.
В этом сезоне Адемилсон был лучшим бомбардиром команды.
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