"Галатасарай" в 18-й раз выиграл Кубок Турции

"Галатасарай" стал обладателем Кубка Турции в сезоне-2018/19. В финальном матче стамбульцы победили "Акхисар" 3:1.

Для "Галатасарая" это рекордный 18-й Кубок страны в истории. Ближайший преследователь - "Бешикташ" - завоевал 9 трофеев.

"Галатасарай" в этом сезоне может сделать золотой дубль, если в оставшихся двух играх чемпионата Турции выступит не хуже "Истанбула".

Кубок Турции

Финал

"Акхисар" - "Галатасарай" - 1:3 (0:0)

Голы: Маню, 56 (1:0). Гюмюш, 80 - с пенальти (1:1). Фегули, 88 (1:2). Диане, 90+4 (1:3).

Удаление: Лопеш (А), 78.