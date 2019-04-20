"Галатасарай" сократил отставание от "Истанбула" Кудряшова

"Галатасарай" победил "Кайсериспор" в матче 29-го тура чемпионата Турции. Это позволило стамбульцам сократить отставание от лидера таблицы - "Истанбула" - до двух очков. Цвета "Истанбула" защищает российский защитник Федор Кудряшов.

В другой встрече "Антальяспор" одолел "Акхисар". В составе победителей 90 минут отыграл экс-хавбек "Локомотива" Шарлес.

"Трабзонспор" одолел "Йени Малатьяспор", за который полный матч провел экс-хавбек "Мордовии" Митчелл Дональд.

Чемпионат Турции

Суперлига

29-й тур

"Акхисар" - "Антальяспор" - 1:2 (0:2)

Голы: Эрдинч, 7 (0:1). Эрдинч, 40 (0:2). Барбоза, 58 (1:2).

"Гезтепе" - "Эрзурум" - 0:1 (0:1)

Гол: Антаньялы, 25.

"Трабзонспор" - "Йени Малатьяспор" - 2:1 (1:1)

Голы: Шишманоглу, 22 (0:1). Нвакаэме, 31 (1:1). Родальега, 79 (2:1).

"Галатасарай" - "Кайсериспор" - 3:1 (3:1)

Голы: Кравец, 15 (0:1). Диане, 16 (1:1). Диане, 42 - с пенальти (2:1). Нагатомо, 45+4 (3:1).