«Галатасарай» проявляет интерес к Хамесу Родригесу

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес может вернуться в Европу из катарского «Аль-Райяна». Игроком интересуется турецкий «Галатасарай», сообщает AS.

В ближайшее время должны быть инициированы переговоры по условиям возможного соглашения.

В текущем сезоне Хамес Родригес провёл за «Аль-Райян» 9 матчей, в которых трижды забил и сделал четыре голевые передачи. Контракт игрока с командой из Катара рассчитан до 2024 года.

Напомним, 11 сентября 2021 года Хамес вернулся в расположение «Эвертона» после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир», а 22 сентября стало известно, что игрок подписал контракт с «Аль-Райяном». На тот момент «Эвертон» возглавлял испанский специалист Рафаэль Бенитес.