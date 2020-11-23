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«Галатасарай» сыграл вничью с «Кайсериспором»

21:31
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«Галатасарай» и «Кайсериспор» сыграли вничью (1:1) в матче девятого тура чемпионата Турции.

У хозяев отличился Мбай Диань (с пенальти), у гостей — Густаву Кампаньяру. «Кайсериспор» играл в меньшинстве с 62-й минуты после удаления Мугдата Челика.

«Галатасарай» набрал 17 очков и занимает третье место. Впереди «Аланьяспор» и «Фенербахче», имеющие по 20 очков.

Чемпионат Турции. Суперлига

9-й тур

«Галатасарай» — «Кайсериспор» — 1:1 (0:0)

Галатасарай — Кайсериспор

Голы: Диань, 63, с пенальти — Кампаньяру, 71

Удаление: Челик, 62 («Кайсериспор»)

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