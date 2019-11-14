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«Галатасарай» хочет вернуть Андоне в «Брайтон». Футболист получил травму

17:20
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«Галатасарай» хочет расторгнуть арендный договор с «Брайтоном» по нападающему Флорину Андоне. 26-летний румын получил травму колена, сообщает Fotomac.

Если углубленное обследование выявит серьезное повреждение, то Андоне может пропустить большую часть сезона. Форвард успел провести за «Галатасарай» 9 матчей, в которых забил 2 мяча.

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