«Галатасарай» хочет вернуть Андоне в «Брайтон». Футболист получил травму
17:20
«Галатасарай» хочет расторгнуть арендный договор с «Брайтоном» по нападающему Флорину Андоне. 26-летний румын получил травму колена, сообщает Fotomac.
Если углубленное обследование выявит серьезное повреждение, то Андоне может пропустить большую часть сезона. Форвард успел провести за «Галатасарай» 9 матчей, в которых забил 2 мяча.
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