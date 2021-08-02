«Галатасарай» хочет расстаться с Фалькао из-за высокой зарплаты

«Галатасарай» хочет расстаться с нападающим Радамелем Фалькао. Контракт 35-летнего колумбийца рассчитан еще на один год, но клуб не хочет продолжать платить ему одному из самых больших зарплат в команде, сообщает Sabah.

По данным СМИ, Фалькао получает за сезон 5,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне 35-летний Радамель Фалькао принял участие в 18 матчах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.