«Галатасарай» хочет расстаться с Фалькао из-за высокой зарплаты
23:28
«Галатасарай» хочет расстаться с нападающим Радамелем Фалькао. Контракт 35-летнего колумбийца рассчитан еще на один год, но клуб не хочет продолжать платить ему одному из самых больших зарплат в команде, сообщает Sabah.
По данным СМИ, Фалькао получает за сезон 5,2 миллиона евро.
В минувшем сезоне 35-летний Радамель Фалькао принял участие в 18 матчах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Читайте также
Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю