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«Галатасарай» хочет расстаться с Фалькао из-за высокой зарплаты

23:28
Радамель Фалькао. Фото Instagram
Радамель Фалькао. Фото Instagram
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«Галатасарай» хочет расстаться с нападающим Радамелем Фалькао. Контракт 35-летнего колумбийца рассчитан еще на один год, но клуб не хочет продолжать платить ему одному из самых больших зарплат в команде, сообщает Sabah.

По данным СМИ, Фалькао получает за сезон 5,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне 35-летний Радамель Фалькао принял участие в 18 матчах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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