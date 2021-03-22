«Галатасарай» готов продлить контракт с Тураном

Форвард «Галатасарая» Арда Туран может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стамбульский клуб намерен продлить контракт с 34-летним турком до лета 2022 года. Текущее соглашение истекает в июне 2021-го.

В текущем сезоне Туран провел 26 матчей за «Галатасарай», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.