«Галатасарай» перед матчем с «Локомотивом» обыграл «Газиантеп» в чемпионате Турции
В матче 11-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» победил «Газиантеп» (2:0).
Голы забивали Олимпиу Моруцан и Мохаммед Керем Актюркоглу. «Галатасарай» набрал 20 очков и занимает шестое место. У «Газиантепа» 12 очков и 14-я позиция.
«Галатасарай» — соперник «Локомотива» по Лиге Европы. В первом матче в Москве турецкий клуб победил 1:0. Ответная игра в Стамбуле состоится 4 ноября.
Чемпионат Турции. Суперлига
11-й тур
«Галатасарай» — «Газиантеп» — 2:0 (2:0)
Голы: Моруцан, 45+3, Актюркоглу, 73
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