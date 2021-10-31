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«Галатасарай» перед матчем с «Локомотивом» обыграл «Газиантеп» в чемпионате Турции

21:37
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В матче 11-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» победил «Газиантеп» (2:0).

Голы забивали Олимпиу Моруцан и Мохаммед Керем Актюркоглу. «Галатасарай» набрал 20 очков и занимает шестое место. У «Газиантепа» 12 очков и 14-я позиция.

«Галатасарай» — соперник «Локомотива» по Лиге Европы. В первом матче в Москве турецкий клуб победил 1:0. Ответная игра в Стамбуле состоится 4 ноября.

Чемпионат Турции. Суперлига

11-й тур

«Галатасарай» — «Газиантеп» — 2:0 (2:0)

Голы: Моруцан, 45+3, Актюркоглу, 73

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Евгений Петров все материалы автора

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