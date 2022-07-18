«Галатасарай» достиг соглашения с «Лионом» по трансферу защитника Дюбуа

«Галатасарай» достиг соглашения с «Лионом» по трансферу защитника Лео Дюбуа, сообщает Foot Mercato. Ранее приобритением футболиста французского клуба интересовался «Фулхэм».

Подписание 27-летнего защитника обойдется «Галатасараю» примерно в 2,5 миллиона евро вместе с бонусами в размере 500 тысяч евро. По информации источника, некоторые детали еще предстоит уладить до того, как переезд состоится.

В сезоне-2021/22 Дюбуа сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.