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Сегодня, 08:38

«Галатасарай» достиг соглашения с «Лионом» по трансферу защитника Дюбуа

Алексей Еремин
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«Галатасарай» достиг соглашения с «Лионом» по трансферу защитника Лео Дюбуа, сообщает Foot Mercato. Ранее приобритением футболиста французского клуба интересовался «Фулхэм».

Подписание 27-летнего защитника обойдется «Галатасараю» примерно в 2,5 миллиона евро вместе с бонусами в размере 500 тысяч евро. По информации источника, некоторые детали еще предстоит уладить до того, как переезд состоится.

В сезоне-2021/22 Дюбуа сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Источник: https://www.footmercato.net/a2506515810110496624-galatasaray-a-trouve-un-accord-avec-lol-pour-le-transfert-de-leo-dubois
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