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Сегодня, 11:58

Гаджиев заявил, что работа в «Шахтере» способствовала выдвижению Адиева в сборную Казахстана

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера сборной Казахстана. Ранее об этом сообщал Meta-ratings.kz.

«Работу Адиева в «Анжи» могу назвать качественной. При крайне тяжелом финансовом положении и с составом, не соответствующим премьер-лиге, Адиев достаточно эффективно управлял командой. В карагандинский «Шахтер» Магомед пришел, когда клуб был в нижней части таблицы. И после его назначения они участвовали в финале кубка с «Кайратом». Работа в Казахстане поспособствовала выдвижению его кандидатуры на пост тренера национальной сборной. Если это случится, то желаю ему успехов на этой должности», — сказал Гаджиев «СЭ».

С апреля 2021 года Адиев возглавляет карагандинский «Шахтер». Под его руководством клуб провел 38 матчей, 17 из которых выиграл и 12 проиграл.

До переезда в Казахстан Адиев работал на различных тренерских должностях в «Чайке», «Ахмате», «Анжи», «Нижнем Новгороде» и других российских клубах.

Сборная Казахстана по футболу
Гаджи Гаджиев
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