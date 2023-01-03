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Сегодня, 14:20

Гаджиев считает, что Роналду сможет сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о перспективах выступления португальского нападающего Криштиану Роналду в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Думаю, что и через год Роналду сможет играть в Лиге чемпионов. Сейчас там играют футболисты, подготовленные заметно хуже, чем он. Криштиану сохраняет хорошее физическое состояние для своих лет. Вероятно, он не будет играть по 90 минут в каждом матче. Но для достижения результата его могут иногда выпускать на тайм или на 30 минут. Роналду — очень большой мастер и профессионал. Если бы он не отдавал всего себя футболу, то можно было бы сомневаться в его перспективах. Но Криштиану подчинил всю свою жизнь игре. Поэтому он точно будет готов», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Его соглашение с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до лета 2025 года. Также сообщалось, что 37-летний форвард может перейти в аренду в «Ньюкасл», если команда по итогам сезона сможет выйти в Лигу чемпионов.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10543484-gadzhiev-ocenil-gotovnost-ronaldu-sygrat-v-lige-chempionov-sleduyuschego-sezona.html
Криштиану Роналду
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аль-Наср
ФК Ньюкасл Юнайтед
Гаджи Гаджиев
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