Швейцарский обозреватель: «Игрокам «Сьона» не хватает игрового мышления, чтобы понимать Миранчука»

Футбольный обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье поделился с «СЭ» мнением об игре Антона Миранчука.

— Как выглядит Антон Миранчук на фоне последних грустных результатов «Сьона»?

— С «Лугано» он смотрелся очень достойно и забил гол. Против «Серветта» Антон сделал голевой пас. За тот матч мы поставили ему приличные 4,5 по шестибалльной системе. Но вот с «Янг Бойз» тренер не включил Антона в стартовый состав. Толо многих удивил этим, а президента клуба, возможно, даже и разозлил. «Сьон» вообще не мог держать мяч без Антона, а в атаке не было никакой изюминки. Ну а когда Миранчук все же вышел на поле, было уже слишком поздно.

— В тех матчах, когда Миранчук выходил на поле в этом чемпионате, «Сьон» не победил ни разу. Не акцентируют ли у вас на этом внимание на фоне того восторга, который проявлял президент клуба при подписании Антона?

— Одна из главных проблем нынешнего «Сьона» — отсутствие лидера на поле. Если бы такой был, то, возможно, и Антону было бы легче адаптироваться. Видно, что Миранчук — классный парень, а его отношения с партнерами выглядят хорошими, но все-таки он в одиночку не может выигрывать матчи, а уж тем более тащить за собой команду в первую шестерку.

Антону нужна поддержка партнеров, а те иной раз просто не могут считывать его грамотные ходы. У некоторых просто не хватает игрового мышления, чтобы разговаривать с Антоном на одном футбольном языке, и это проблема для Миранчука. Плюс травма, потом болезнь — все это объективно не способствовало адаптации в механизмы команды.

При этом по тренировочному процессу к Антону претензий нет, а два последних матча, которые он начинал в стартовом составе, принесли ему гол и результативную передачу. Думаю, что в предстоящей встрече против «Цюриха» мы вновь увидим его в стартовом составе.