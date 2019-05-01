В социальных сетях многие футболисты и футбольные клубы желают скорейшего выздоровления голкиперу "Порту" Икеру Касильясу. Ранее стало известно, что он перенес сердечный приступ.

- Шлем много любви из Рима Икеру Касильясу ("Рома").

- Выздоравливай, Икер Касильяс. Все в "Челси" желают тебе полного и скорейшего выздоровления ("Челси").

Get well soon, @IkerCasillas. All of us at Chelsea wish you a full and speedy recovery. 💙 pic.twitter.com/I1rHtTaxxx – Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 мая 2019 г.

- Выздоравливай скорее, мой друг Икер Касильяс (Гарет Бэйл, "Реал").

- Наилучшие пожелания и скорейшего выздоровления Икеру Касильясу ("Манчестер Сити").

Sending our best wishes for a speedy recovery to Iker Casillas 👊 https://t.co/w9uXkgaiDT – Manchester City (@ManCity) 1 мая 2019 г.

- Мы желаем Икеру Касильясу скорейшего выздороления, настоящий боец и спортсмен ("Боруссия" Дортмунд).

We wish Iker Casillas a speedy and successful recovery, a true competitor and sportsman 💛 pic.twitter.com/qZq9zAzH4W – Borussia Dortmund (@BlackYellow) 1 мая 2019 г.

- Наилучшие пожелания "Порту"! Надеюсь, все пройдет хорошо. Выздоравливай, Икер Касильяс. (Месут Езил, "Арсенал").

Best wishes to Porto! 🙏🏼 Hope all is going well. Get well soon @IkerCasillas 🙏🏼 – Mesut Özil (@MesutOzil1088) 1 мая 2019 г.

- Один из великих. Держись. (Симон Миньоле, "Ливерпуль").

- Желаем тебе скорейшего выздоровления, Икер Касильяс (Испанская ла лига).

Wishing you a quick recovery, @IkerCasillas 🙏 https://t.co/aWxZD5NIOS – LaLiga (@LaLigaEN) 1 мая 2019 г. Держись, Икер Касильяс! Наилучшие пожелания и скорейшего выздоровления ("Барселона"). Stay strong, @IkerCasillas! Our best wishes for a quick and complete recovery – FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019 До этого стало известно, что голкипер пропустит оставшиеся матчи сезона. Как заявили в клубе, его жизни ничего не угрожает.

37-летний Икер Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он играл за "Реал"​, с которым пять раз выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.