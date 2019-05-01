В социальных сетях многие футболисты и футбольные клубы желают скорейшего выздоровления голкиперу "Порту" Икеру Касильясу. Ранее стало известно, что он перенес сердечный приступ.
- Шлем много любви из Рима Икеру Касильясу ("Рома").
- Выздоравливай, Икер Касильяс. Все в "Челси" желают тебе полного и скорейшего выздоровления ("Челси").
- Выздоравливай скорее, мой друг Икер Касильяс (Гарет Бэйл, "Реал").
- Наилучшие пожелания и скорейшего выздоровления Икеру Касильясу ("Манчестер Сити").
- Мы желаем Икеру Касильясу скорейшего выздороления, настоящий боец и спортсмен ("Боруссия" Дортмунд).
- Наилучшие пожелания "Порту"! Надеюсь, все пройдет хорошо. Выздоравливай, Икер Касильяс. (Месут Езил, "Арсенал").
- Один из великих. Держись. (Симон Миньоле, "Ливерпуль").
- Желаем тебе скорейшего выздоровления, Икер Касильяс (Испанская ла лига).
Держись, Икер Касильяс! Наилучшие пожелания и скорейшего выздоровления ("Барселона").
До этого стало известно, что голкипер пропустит оставшиеся матчи сезона. Как заявили в клубе, его жизни ничего не угрожает.
37-летний Икер Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он играл за "Реал", с которым пять раз выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.