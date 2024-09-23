Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:32

Футбольное поле «Партизана» подожгли перед матчем с «Црвеной Звездой»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Группа неизвестных подожгла футбольное поле «Партизана» перед матчем 9-го тура чемпионата Сербии с «Црвеной Звездой».

Инцидент произошел в ночь на 22 сентября. Злоумышленники пробрались на территорию стадиона. С помощью горючей жидкости они подожгли поле, а затем разбросали по его периметру битое стекло.

«Партизан» передал всю необходимую информацию органам правопорядка. В настоящее время сотрудники клуба активно работают над восстановлением покрытия.

Встреча между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» состоится 23 сентября.

Футбол
ФК Партизан
ФК Црвена Звезда
Читайте также
«Динамо» в ярости от судейства, Абаскаль вернулся в «Спартак» и принес неудачу, Зобнин повздорил с Тюкавиным. Что произошло после старейшего дерби России
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости