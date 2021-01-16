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Футболисты «Сивасспора» играли с «Истанбулом» в белой форме на фоне снежного газона

20:09
Фрагмент трансляции. Фото Twitter
Фрагмент трансляции. Фото Twitter
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«Сивасспор» сыграл в белой форме на заснеженном газоне против «Истанбул Башакшехир» в чемпионате Турции. Из-за этого на общем плане футболистов было плохо видно во время трансляции. Фото было опубликовано в социальных сетях.

Матч завершился вничью — 1:1. У хозяев отличился Даниэль Алексич, у гостей — Хакан Арслан. Действующие чемпионы Турции набрали 21 очка и занимают 11-е место.

Ранее «Истанбул» вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.

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