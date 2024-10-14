Футболистов сборной Нигерии дольше полусуток удерживают в аэропорту Ливии

Футболисты сборной Нигерии сообщили, что они дольше полусуток не могут покинуть аэропорт «Аль-Абрак» в Ливии.

Ранее игроки вылетели в Бенгази на матч квалификации Кубка африканских наций с командой Ливии, который должен состояться 15 октября. Однако их борт в воскресенье перенаправили в Аль-Абрак. После приземления нигерийским футболистам не разрешили покинуть терминал, в результате чего они застряли в аэропорту более чем на 16 часов без еды и питья.

«Правительство Ливии отменило одобренную посадку в Бенгази без причины. Они заперли двери аэропорта и оставили нас без телефонной связи, еды и питья. Все ради своих игр разума», — написал в соцсетях капитан сборной Нигерии Уильям Троост-Эконг.

Игроки сборной Нигерии заявили, что бойкотируют матч, поскольку не намерены выступать в таких уловиях.