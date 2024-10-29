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Футболистка «Барселоны» Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Айтана Бонмати.
Фото Global Look Press

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати стала обладательницей премии лучшей футболистке сезона-2023/24 «Золотой мяч».

В прошлом сезоне Бонмати выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также женскую Лигу чемпионов.

Награду футболистке вручила известная актриса Натали Портман.

В тройку лучших футболисток сезона вошли еще две футболистки «Барселоны»: второе место заняла нападающая Каролин Грэм Хансен, третье место — форвард Сальма Паральюэло.

Бонмати стала обладателем женского «Золотого мяча» во второй раз подряд — она получала эту награду в 2023 году.

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Футбол
ФК Барселона
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