Футболистка «Барселоны» Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча»

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати стала обладательницей премии лучшей футболистке сезона-2023/24 «Золотой мяч».

В прошлом сезоне Бонмати выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также женскую Лигу чемпионов.

Награду футболистке вручила известная актриса Натали Портман.

В тройку лучших футболисток сезона вошли еще две футболистки «Барселоны»: второе место заняла нападающая Каролин Грэм Хансен, третье место — форвард Сальма Паральюэло.

Бонмати стала обладателем женского «Золотого мяча» во второй раз подряд — она получала эту награду в 2023 году.