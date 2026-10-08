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Футболиста сборной Лаоса арестовали по делу о договорных матчах

Футболиста сборной Лаоса арестовали по обвинению в участии в договорных матчах

Игнат Заздравин
Корреспондент

Футболист сборной Лаоса Соукпхачан Луэнтала был арестован по подозрению в участии в организации договорных матчей на чемпионате АСЕАН, сообщает The Guardian.

По данным источника, 24-летнего вингера «Салаван Юнайтед» подозревают в содействии вьетнамскому букмекерскому синдикату при манипулировании результатом одного из матчей.

Футбольная федерация Лаоса (LFF) ранее передала правоохранительным органам информацию о возможных нарушениях. Несколько игроков национальной команды были допрошены после возвращения с турнира стран Юго-Восточной Азии, который прошел в Мьянме в начале августа.

На групповом этапе сборная Лаоса проиграла Таиланду (0:5), Малайзии (0:4), Филиппинам (1:4) и Мьянме (2:7).

7 августа LFF сообщила о начале внутреннего расследования предполагаемых нарушений, после чего материалы были переданы полиции.

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