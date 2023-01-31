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Сегодня, 23:12

Футболист сборной Украины перешел в «Интер Майами» Бекхэма

Иван Шитик
Корреспондент
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Сергей Кривцов ( в центре).
Фото ФК «Интер Майами»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов перешел в «Интер Майами», сообщает сайт команды МЛС. Новичок подписал контракт с клубом из США по схеме «2+1».

C 2010 года Кривцов выступал за украинский «Шахтер», с которым стал восьмикратным чемпионом страны. В общей сложности сыграл за «Шахтер» 224 матча, в которых забил 14 голов.

Также на счету 31-летнего защитника 31 матч за сборную Украины.

В группу владельцев «Интера» входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 0
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1-й тайм

ТБ 2.5

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Бетис
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ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Сергей Кривцов
ФК Интер Майами
ФК Шахтер (Донецк)
1
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