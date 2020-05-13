Футболист сборной Мексики показал обнаженную грудь подруги

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Мексики Джонатан дос Сантос опубликовал в своем Instagram фото, где он в постели лежит со своей подругой Амандой Тривизас. У нее обнажена грудь. Впоследствии хавбек удалил снимок. Тривизас — известная модель, у нее более 800 тысяч подписчиков.

Перед чемпионатом мира в России дос Сантос принял участие в групповой оргии. На ней были 30 девушек и девять игроков сборной Мексики.