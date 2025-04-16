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Сегодня, 15:47

Футболист сборной Габона погиб в Китае после падения с 11-го этажа

Камила Абдурахманова
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Форвард сборной Габона Аарон Бупендза погиб в Китае после падения с 11-го этажа, сообщает Fanatik. Гибель игрока подтвердил тренер бухарестского «Рапида» Мариус Шумудикэ.

Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе проверяет информацию о ссоре футболиста с братом, который находился в квартире в тот момент.

Бупендза выступал за «Чжэцзян Профешнл», его контракт действовал до декабря 2026 года. Ранее он играл за бухарестский «Рапид», «Цинциннати», «Аль-Шабаб», «Аль-Араби» и «Хатайспор». В 2021 году сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара».

За сборную Габона Бупендза провел 35 матчейс 2016 по 2023 год и забил 8 голов.

Футбол
Аарон Бупендза
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