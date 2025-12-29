Кварацхелия в пятый раз признан лучшим игроком года в Грузии

Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком 2025 года в Грузии, сообщает пресс-служба парижан.

24-летний футболист удостоился этого звания в пятый раз и повторил рекордное достижение Кахи Каладзе.

В 2025 году Кварацхелия вместе с «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Также он стал победителем чемпионата Италии со своей бывшей командой «Наполи», из которой перешел в «ПСЖ» в январе 2025-го.

В сезоне-2024/25 Хвича провел за «ПСЖ» и «Наполи» 51 матч во всех турнирах, отметившись 13 голами и 11 результативными передачами. В этом сезоне он сыграл за французскую команду 21 матч, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.