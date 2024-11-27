Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал, стало ли ему сложнее в еврокубках

Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал, стало ли ему сложнее выступать в еврокубках после долгого отсутствия.

— Ты вернулся в еврокубки спустя несколько лет. Не стало сложнее после паузы?

— Вообще нет. Вот играли в Манчестере — я второй раз туда приехал, и было такое дежавю! Очень классное ощущение. Второй раз даже круче. Мне очень понравилось.

— А в физическом плане тяжелее?

— Ну нет, я все же расту как футболист. Уже в более осознанном возрасте теперь играю, а не просто ношусь по полю, как заяц.