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Сегодня, 10:20

Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал, что ему не нравится в Греции

Артем Белинин
Корреспондент
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Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал, что ему нравится и не нравится в Греции.

— Как тебе Греция?

— Мне очень нравится. Мы там много путешествуем, ходим на экскурсии, съездили в Афины недавно. Взяли гида. В Кавалу съездили, Халкидики. Греческая кухня мне нравится. Она, кстати, в России сейчас набирает популярность. Все очень вкусно.

— Кризис чувствуется? Как цены на жилье, например?

— Нет, такого там нет. Жилье дорогое.

— Но уровень жизни после Москвы другой?

— Опять же, меня все устраивает в плане жизни в Салониках. Очень теплый, классный город. Открытые люди, классные места. Но нет такого, как в Афинах, что очень много туристов. Не могу сказать, что я там чем-то обделен.

— Черта греков, которая тебе нравится?

— Открытость, гостеприимство.

— А не нравится?

— Опаздывают очень много, ха-ха!

Владимир Федотов и&nbsp;Федор Чалов празднуют победу ЦСКА в&nbsp;Кубке России. 11&nbsp;июня 2023 года. Москва. «Позицию Федотова я не разделял». Интервью Чалова — об уходе из ЦСКА, Греции и России
Федор Чалов
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Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал про старт карьеры в Греции

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