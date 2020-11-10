Футболист молодежного состава «Спортинга» получил огнестрельное ранение

Нападающий молодежного состава «Спортинга» Бруну Тавареш был госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщает The Sun.

18-летний форвард находился с друзьями в своей машине на станции техобслуживания, когда один из присутствующих в шутку достал зараженный пистолет. Отмечается, что оружие сработало случайно, и пуля попала футболисту в грудь. Игрока доставили в госпиталь и провели срочную операцию. Полиция проводит розыск владельца пистолета, который скрылся с места происшествия.

Руководство «Спортинга» рассматривает возможность наложения на футболиста дисциплинарных санкций.

В нынешнем сезоне Тавареш провел за молодежный состав столичной команды 28 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. В мае нынешнего года он подписал пятилетний контракт с клубом.