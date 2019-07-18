Футболист молодежки "Дорадоса" убит в Мексике

Игрок молодежной команды "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит в Кульякане, инфрмирует пресс-служба клуба в Twitter.

Как сообщает издание Infobae, на 20-летнего футболиста напали четверо неизвестных в ресторане. Он получил ножевое ранение, после чего его доставили в больницу, однако врачи не сумели спасти его. К моменту приезда полицейских пострадавший скончался.

Отмечается, что в настоящее время полиция расследует детали и причины произошедшего. Футболист провел в системе "Дорадос" пять лет.