Роналду забил 14-й гол за «Аль-Наср»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол в ворота «Аль-Шабаба» на 59-й минуте матча 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Для 38-летнего португальского футболиста этот забитый мяч стал 14-м за клуб из Эр-Рияда.

В текущем сезоне Роналду провел 18 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Контракт нападающего с «Аль-Насром» рассчитан до конца июня 2025 года. Ранее Mundo Deportivo сообщало, что игрок может покинуть команду и вернуться в Европу.