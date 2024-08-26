Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:55

Футболист клуба из Киргизии сломал челюсть одноклубнику и получил дисквалификацию на 5 лет

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Киргизский футбольный союз (КФС) сообщает, что футболист национальной сборной страны Мирбек Ахматалиев дисквалифицирован на 5 лет за нанесение увечий одноклубнику.

Ранее во время тренировки команды «Мурас Юнайтед» на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке произошел конфликт с участием Ахматалиева и его партнера по команде, украинца Евгения Терзи.

С декабря 2023 года по июль 2024 года главным тренером «Мурас Юнайтед» был экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

22 августа состоялось заседание Дисциплинарного комитета КФС, который принял решение запретить Ахматалиеву участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, на срок 5 лет.

«В результате инцидента иностранный игрок клуба Евгений Терзи получил травму — перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения», — говорится в сообщении КФС.

Также руководство «Мурас Юнайтед» сообщило, что тренерский штаб и спортивный директор клуба были уволены в связи с произошедшим инцидентом.

30-летний Ахматалиев выступал за сборную Киргизии с 2016 года и провел за команду 4 матча.

Источник: Официальный сайт КФС
Андрей Канчельскис
Футбол
1
7
Читайте также
Станкович поцеловал в голову Эраковича после удаления в матче «Зенит» — «Спартак»
Во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ отреагировали на скандал с Петровым
В Кремле пообещали ответ на действия Украины в Курской области
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
В Госдуме допустили появление новых программ льготной ипотеки
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в 15 областях
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Црвены звезды» Стоич перейдет в «Маккаби» Тель-Авив вместо «Рубина»
Новости
RSS RSS
Все новости