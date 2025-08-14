Футбол
14 августа, 20:10

Футболист из Индонезии провалился в ров на стадионе во время празднования гола

Алина Савинова

Футболист юниорской сборной Индонезии Мирзула Фирджатуллах упал в трехметровый ров на стадионе, празднуя гол в товарищеском матче против команды Таджикистана.

Игра проходила во вторник, 12 августа, в индонезийском Делисерданге и завершилась со счетом 2:2. 16-летний Фирджатуллах забил на 34-й минуте, после чего на эмоциях бросился к своим болельщикам и провалился в ров, который вырыт между полем и трибунами. Однако после этого инцидента Фирджатуллах смог продолжить матч и был заменен на 59-й минуте.

Позднее главный тренер сборной Индонезии Нову Арианто заявил, что футболист перенес обычные судороги и находится в хорошем состоянии.

