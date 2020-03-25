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Футболист и медик «Фенербахче» заразились коронавирусом

22:08
Коронавирус.
Коронавирус.
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«Фенербахче» на своем официальном сайте объявил, что футболист и представитель медицинского штаба клуба заразились коронавирусом. Их имена не разглашаются. Оба представителя турецкой команды были госпитализированы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.

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