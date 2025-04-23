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Сегодня, 13:18

Футболист «Дурбан Сити» скончался после потери сознания на разминке

Алина Савинова
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Защитник южноафриканского клуба «Дурбан Сити» Синамандла Зонди скончался в возрасте 22 лет, сообщает пресс-служба команды.

Во вторник, 22 апреля, игрок потерял сознание во время разминки перед матчем второго по силе южноафриканского дивизиона против «Милфорда». Его доставили в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь футболиста.

«С огромной грустью мы подтверждаем смерть Синамандлы Зонди. Синамандла был не только талантливым футболистом, он был товарищем по команде, другом, братом, сыном и настоящим источником вдохновения для всех, кто был с ним рядом. Наши мысли с его семьей, друзьями, товарищами по команде, тренерами и всеми, кто пострадал от этой трагической потери», — говорится в заявлении «Дурбан Сити».

Зонди дебютировал на профессиональном уровне в сентябре 2021 года. В этом сезоне он регулярно попадал в состав своей команды на матчи.

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