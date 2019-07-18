Футболист "Дорадоса" убит в Мексике

Игрок молодежной команды "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит в Кульякане, инфрмирует пресс-служба клуба в Twitter.
Как сообщает издание Infobae, на 20-летнего футболиста напали четверо неизвестных в ресторане. Он получил ножевое ранение, после чего его доставили в больницу, однако врачи не сумели спасти его. К моменту приезда полицейских пострадавший скончался.
Отмечается, что в настоящее время полиция расследует детали и причины произошедшего. Футболист провел в системе "Дорадос" пять лет.
Es un momento muy duro para todos en el Club.— #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) July 16, 2019
Siempre te recordaremos #ConElPezHastaElFinal, querido Mirsha. 💛 pic.twitter.com/mla0FNOYl7
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