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Сегодня, 19:08

Футболист «Бока Хуниорс» обвиняется в наезде на бывшую жену

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Эдуардо Сальвио разыскивается полицией, утверждает Ole.

Футболист получил иск от бывшей жены Магали Аравены после инцидента, который произошел в ночь на 14 апреля в одном из районов Буэнос-Айрес.

Бывшая супруга застала Сальвио в компании другой женщины и подошла к машине. Спортсмен проигнорировал экс-жену и уехал, зацепив женщину кузовом машины. Видео инцидента с участием Сальвио оказалось в интернете.

В четверг Сальвио не участвовал в утренней тренировке «Бока Хуниорс». В ближайшее время он может явиться в прокуратуру для дачи показаний.

31-летний Сальвио ранее выступал в Европе за «Атлетико» и «Бенфику».

ФК Бока Хуниорс
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