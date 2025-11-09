Футбол
9 ноября, 16:55

Футболист «Бенфики» Шельдеруп предстанет перед судом по делу о распространении порнографии

Алина Савинова

Полузащитник «Бенфики» Андреас Шельдеруп признался в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.

Инцидент произошел несколько лет назад, когда футболист играл за датский «Норшелланн». Он переслал видеозапись другу, не ознакомившись с ее полным содержанием. Когда его товарищ указал на нелегальность распространения подобного рода контента, спортсмен удалил это видео.

«К сожалению, в тот момент я не подумал о последствиях и о том, что это может быть противозаконно. Я не намеревался ничего распространять или причинять вред тем, кто причастен. Это была глупая разовая ошибка, о которой я глубоко сожалею», — написал Шельдеруп в своем Telegram-канале.

21-летний футболист отметил, что сотрудничал с датской полицией на протяжении всего процесса и готов взять на себя полную ответственность за свои действия. По словам Шельдерупа, в скором временем он предстанет перед судом. Полузащитник ожидает, что с большой вероятностью будет осужден условно.

Шельдеруп играет за «Бенфику» с января 2023 года. За «Норшелланн» он выступал до переезда в Португалию.

