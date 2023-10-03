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Сегодня, 18:26

Фрэнк Лэмпард может возглавить «Рейджерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард входит в число претендентов на пост главного тренера «Рейнджерс», сообщает The Telegraph.

По информации источника, 45-летний специалист открыт к возможному предложению шотландского клуба. Последним местом работы Лэмпарда был «Челси», который он временно тренировал до лета этого года. До этого специалист работал в «Эвертоне» и «Дерби Каунти».

«Рейнджерс» 1 октября объявил об увольнении главного тренера команды Майкла Била. Клуб с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Шотландии после 7 туров. «Рейнджерс» отстает от «Селтика», лидирующего в чемпионате, на 7 очков.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Рейнджерс
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