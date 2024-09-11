Камоцци: «Вряд ли в России Миранчуку предлагали меньше денег, чем в «Сьоне»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал переход полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

«Вряд ли в России Миранчуку предлагали меньше денег, чем в «Сьоне». Думаю, интерес к Антону был у многих клубов РПЛ, но ключевым моментом стало желание самого Миранчука уехать в Европу. И это правильный шаг. Если Антон хорошо проведет сезон в «Сьоне», может рассчитывать на повышение в классе», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

9 сентября швейцарский клуб объявил о подписании с 28-летним Миранчуком контракта до лета 2026 года.