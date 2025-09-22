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22 сентября 2025, 19:44

Винисиус стал 16-м в голосовании за «Золотой мяч». В прошлом году бразилец был вторым

Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Издание France Football объявило, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял 16-е место в голосовании за премию лучшему футболисту сезона-2024/25 «Золотой мяч».

В прошлом сезоне бразилец забил 22 гола и сделал 19 результативных передач в 58 матчах за «Реал» во всех турнирах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок.

В прошлом году Винисиус занял второе место в голосовании, обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 22 сентября в Париже (Франция). Начало — в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию церемонии.

&laquo;Золотой мяч&raquo;: церемония вручения&nbsp;&mdash; 22&nbsp;сентября.«Золотой мяч»: кто станет лучшим футболистом? Онлайн-трансляция

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Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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