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Винисиус о призе The Best: «В юности это казалось невозможным. Эта награда очень важна для меня»

Руслан Минаев
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Винисиус Жуниор.
Фото AFP

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал получение награды лучшего игрока 2024 года The Best. Бразилец посетил церемонию и лично получил приз.

«Когда-то в юности мне казалось невозможным, что я окажусь на этой сцене. Я из маленького города, где царили бедность и преступность. Теперь я здесь! Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому — мой «Реал», «Фламенго», президента Флорентино Переса, Хосе Анхеля Санчеса, Карлетто, моих партнеров, мою семью и фанатов. Эта награда очень важна для меня, я хочу продолжать путь к успеху и играть за «Реал». Спасибо вам всем!» — сказал бразилец.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор. «Я из маленького города, где царили бедность и преступность». Винисиус — лучший игрок года по версии ФИФА

По итогам голосования бразилец набрал 48 очков. В тройку попали хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который набрал 43 очка, и полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, на счету которого 37 очков.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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