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Сегодня, 17:11

Форвард «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа в результате нападения в Вене

Руслан Минаев
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Форвард «Рапида» Гвидо Бургшталлер стал жертвой нападения в центре Вены, сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел на выходных. Футболист подвергся нападению со стороны мужчины, личность которого еще не установлена. В результате падения, после удара злоумышленника, Бургшталлер получил перелом основания черепа. Срок восстановления займет несколько месяцев.

В этом сезоне 35-летний австриец забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах. За карьеру Бургшталлер играл в «Шальке», «Санкт-Паули», «Нюрнберге» и «Кардиффе».

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