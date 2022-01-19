Форвард «Лудогорца» Десподов признан лучшим игроком года в Болгарии

Лучшим игроком года в Болгарии признан нападающий «Лудогорца» Кирил Десподов, сообщает Sportal.bg.

Победитель был определен в результате опроса спортивных журналистов. Десподов набрал 203 очка. Второе место занял Мартин Камбуров («Берое»), третье — Георги Йомов (ЦСКА София).

Десподов победил во второй раз в своей карьере. Ранее он получил этот приз в 2018 году. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 29 матчей за «Лудогорец» во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 12 голевых передач.