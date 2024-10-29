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Марков: «В РПЛ Чалову было проще забивать, но я уверен, что он сможет заиграть в ПАОКе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился мнением об игре форварда Федора Чалова за греческий ПАОК.

«Чалов адаптируется к Греции. Все-таки он перешел в новый для себя чемпионат, где совершенно другая игра. Здесь он играл в ЦСКА, в одной из самых сильных и организованных команд в лиге, в которой каждый игрок знает, что делать. В чемпионате России Феде было легче забивать голы. Но он еще адаптируется в ПАОКе. Уверен, что Чалов сможет заиграть в Греции», — приводит Legalbet слова Маркова.

Чалов перешел в ПАОК в августе 2024 года. Россиянин провел за команду 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: Legalbet
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