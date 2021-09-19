Форлана уволили из клуба второго дивизиона чемпионата Уругвая через полгода после назначения
Бывший нападающий «Интера» и сборной Уругвая Диего Форлан уволен с поста главного тренера клуба «Атенас».
42-летний специалист возглавлял команду с марта нынешнего года. «Атенас» занимает 6-е место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Уругвая с 17 очками в 12 матчах.
?? ????????!— Atenas SAD (@AtenasSAD) September 18, 2021
Agradecemos el compromiso y el trabajo de Diego Forl?n y su cuerpo t?cnico.
?xitos en los desaf?os que vendr?n.
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«Атенас» был вторым клубом в тренерской карьере Форлана, до этого он с января по август 2020 года работал в другом уругвайском клубе, «Пеньяроле».
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