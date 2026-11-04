FONBET организовал VIP-клиентам поездку на матч «Пахтакор» — «Аль-Наср»

FONBET организовал для участников своей программы лояльности увлекательную поездку в Ташкент на матч азиатской Лиги чемпионов «Пахтакор» — «Аль-Наср» (2:6). Клиенты «первого букмекера» не только стали свидетелями топового футбольного противостояния, но и прониклись местным восточным колоритом.

Программа поездки включала экскурсию на семейную винодельню у подножия гор с декоративными садами, виноградниками, посещением производства и дегустацией авторских вин с закусками. Далее гостей ожидала встреча с национальной кухней Узбекистана в одном из лучших ресторанов Ташкента. VIP-клиенты познакомились с секретами приготовления плова на коротком мастер-классе, а затем собрались за общим ужином. Компанию участникам составил бывший нападающий сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Сычев. Легендарный форвард пообщался с гостями, раздал автографы и сопровождал их на протяжении всей поездки. Кульминацией путешествия стал матч азиатской Лиги чемпионов, подаривший участникам незабываемые эмоции и возможность увидеть восемь забитых мячей в исполнении обеих команд.

«Мы увидели восемь голов, причем еще один не засчитали. К сожалению, у болельщиков «Пахтакора» не самое лучшее настроение, потому что их команда проиграла. Конечно, «Аль-Наср» на голову сильней и доказал это на футбольном поле шестью забитыми мячами. Конечно же, выделялись Жоау Феликс, Садио Мане, Иньиго Мартинес и другие легионеры именно по качеству игры, по владению и мастерству. Но не стоит расстраиваться болельщикам «Пахтакора», потому что у них очень интересная команда. Вся основная борьба в турнире впереди, и у них есть большие шансы на выход в плей-офф. Поскольку болельщики их поддерживают, на стадионе классная атмосфера, думаю, все получили удовольствие от просмотра футбола» — подвел итоги матча Дмитрий Сычев.

FONBET продолжает развивать программу лояльности, предлагая VIP-клиентам не только привилегии, но и возможность стать частью знаковых событий в мире спорта.

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