Бельгийский журналист: «Тедеско был ни первым, ни вторым и даже ни пятым кандидатом на пост тренера Бельгии»

Бельгийский журналист Флоран Малис высказался о вероятном назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера сборной Бельгии.

«Фамилия Тедеско для бельгийцев довольна неожиданна, но еще больше меня удивил тот факт, что у Бельгии, похоже, не было запасного плана на случай ухода Мартинеса. На мой взгляд, размещение такого предложения о работе транслирует следующую мысль: мы не знаем, чего мы хотим, поэтому просто выберем лучшего кандидата из предложенных. Кажется, каждый третий свободный тренер был упомянут: тот же Андре Виллаш-Боаш, Маурисио Почеттино и другие. Грустно, что Тедеско, оказывается, был ни первым, ни вторым и даже ни пятым кандидатом.

Вообще, лично я не против Доменико Тедеско в качестве тренера, потому что он молодой мужчина и тренер со свежими идеями, что очень хорошо для нашей команды. Он наверняка сможет лучше установить контакт с нашей молодой командой, чем такие ветераны, как Клод Пюэль или Йоахим Лев. В общем, уверен, что все сложится: молодая команда с молодым тренером», — приводит Sport24 слова Малиса.

Тедеско в сентябре 2022 года покинул пост главного тренера «Лейпцига». Ранее 37-летний специалист возглавлял московский «Спартак».