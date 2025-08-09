Футбол
9 августа, 10:28

Флап перейдет в «Аль-Ахли» за 2,5 миллиона евро. Футболиста хотел «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Полузащитник «Твенте» Мишел Флап.
Фото Getty Images

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Твенте» Мишел Флап перейдет в катарский «Аль-Ахли». Сделка закрыта за 2,5 миллиона евро плюс бонусы. Футболист подпишет контракт на три года после выходных.

В июле сообщалось, что «Спартак» предложил за Флапа 3,5 миллиона евро и готов подписать с 28-летним нидерландцем контракт на три года.

Флап выступает за «Твенте» с октября 2021 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 7 голов и сделал 10 результативных передач в 50 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

