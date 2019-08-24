«Фиорентина» готова заплатить за нападающего «Спортинга» 18 миллионов евро

«Фиорентина» хочет приобрести нападающего «Спортинга» Рафинью. «Фиалки» готовы заплатить за 22-летнего бразильца 18 миллионов евро, а также дополнительные бонусы в случае успешного выступления игрока, сообщает Corriere dello Sport.

Однако пока клубы не могут договориться. Изначально «Спортинг» хотел получить за трансфер 30 миллионов, сейчас португальская стороны понизила сумму до 25 миллионов.

Рафинья перешел в «Спортинг» в прошлом году за 6,5 миллионов евро из «Витории Гимарайнш». В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 передач в 36 матчах.