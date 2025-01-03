Финансового директора «Маккаби» уволили за расистское оскорбление болельщиков

Руководство «Маккаби» отправило в отставку финансового директора Томера Шмуэля после оскорбительного поста в адрес болельщиков «Хапоэля».

Ранее функционер разместил в своих соцсетях фото с фанатами клуба из Беэр-Шевы и текстом «Если вы едете в Африку, не удивляйтесь, что вас окружают обезьяны».

«Позиция клуба заключается в том, что публикация Шмуэля совершенно неуместна и неприемлема, поэтому мы приняли решение немедленно прекратить сотрудничество с Шмуэлем», — говорится в заявлении «Маккаби».

Тель-авивский клуб принес извинения болельщикам «Хапоэля» и самой команде, отметив, что продолжит придерживаться ценностей и этических стандартов, которые для себя установил.