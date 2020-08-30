Финал Кубка Греции АЕК — «Олимпиакос» перенесен из-за коронавируса
15:42
Матч финала Кубка Греции между АЕКом и «Олимпиакосом» перенесен на более позднее время из-за выявленного случая covid-19 в команде из Пирея. Об этом сообщается на сайте Греческой федерации футбола (EPO).
Игра должна была пройти сегодня, 30 августа в Афинах. Новая дата проведения матча будет объявлена позже.
Ранее стало известно, что защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду сдал положительный тест на коронавирус.
АЕК тренирует Массимо Каррера. Ранее 56-летний итальянец возглавлял «Спартак».
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