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Финал Кубка Греции АЕК — «Олимпиакос» перенесен из-за коронавируса

15:42
Массимо Каррера. Фото ФК АЕК
Массимо Каррера. Фото ФК АЕК
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Матч финала Кубка Греции между АЕКом и «Олимпиакосом» перенесен на более позднее время из-за выявленного случая covid-19 в команде из Пирея. Об этом сообщается на сайте Греческой федерации футбола (EPO).

Игра должна была пройти сегодня, 30 августа в Афинах. Новая дата проведения матча будет объявлена позже.

Ранее стало известно, что защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду сдал положительный тест на коронавирус.

АЕК тренирует Массимо Каррера. Ранее 56-летний итальянец возглавлял «Спартак».

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