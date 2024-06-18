Филин — о написании фамилии через «О» в Бельгии: «Многие думают, что я украинец»

Защитник «Эйпена» Александр Филин рассказал о казусе при его презентации в бельгийском клубе.

Объявляя о переходе футболиста, «Эйпен» написал его имя через «О», «Олександр» — на украинский манер.

«Многие думают, что я украинец, опираясь на информацию с разных сайтов и учитывая, что я воспитанник донецкого «Шахтера». Как только увидел пост, попросил исправить — в паспорте мое имя пишется через «А», — цитирует Филина Sport24.

Футболист в январе 2023 года перешел из «Химок» в «Эйпен». В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 18 матчей за бельгийскую команду во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Ранее Филин также играл в «Тамбове», «Олимпийце», «Уфе» и «Шахтере».